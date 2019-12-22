Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія буде відповідати на санкції США, включаючи обмеження проти "Північного потоку-2"



Таку заяву він зробив в ефірі передачі на російському телеканалі.



За словами Лаврова проект в будь-якому випадку буде реалізований, незважаючи на погрози з боку представників Штатів. Євросоюз у цьому випадку розуміє свій комерційний інтерес.

"На санкції ми будемо відповідати, але так, щоб нам самим собі не завдати шкоди. Але відповідати будемо точно. І, звичайно, ми будемо це враховувати, ставлячи всі наші відносини, - зазначив він.

Також дипломат заявив, що ніколи не думав, що американські політики дійдуть до таких рішень, які не роблять честі серйозним політичним діячам.

Зазначимо, раніше політолог Кирило Сазонов заявив, що санкції США проти російського газопроводу» Північний потік-2» нададуть позивное вплив для України і стануть негативними для РФ.

За його словами, хоч американці й запізнилися з таким кроком, він може принести і прекрастные наслідки для України.

Раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що введені США санкції проти газопроводу «Північний потік — 2» говорять про недобросовісної конкуренції і порушення міжнародного права.



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