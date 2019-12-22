Відома модель Емілі Ратаковськи вразила мережу спокусливим образом у відвертому вбранні

Як повідомляє Politeka.net, Емілі Ратажковськи почала вести модельну кар'єру ще з підліткових років. Вона ніколи не боялася демонструвати фігуру у відвертому вбранні, білизні, а також без білизни. Її красою захоплюються мільйони користувачів мережі.

Імениті бренди пропонують їй роботу, а також на неї звернули увагу режисери і сценаристи, які допомагають дівчані робити перші кроки в кар'єрі актриси.

На офіційній сторінці бренду з'явився знімок Емілі на якому вона в черговий раз демонструє принади своєї фігури.

Модель приміряла вбрання кольору camel: довгий піджак вона одягла на голе тіло, тому у користувачів мережі була можливість подивитися на її спокусливі груди у всій красі. А спідниця з високою талією підкреслила крихкість фігури Емілі і довжину її струнких ніг. Спокусливий лук вона доповнила сережками, а волосся залишила в природних хвилях, які спадали на її плечі.

Користувачі мережі почали активно коментувати знімки, вони захоплювалися нарядом дівчини, а також її зовнішнім виглядом.

"Дуже красива 🔥💕🔥", "Завжди Мила 😍 👀 Моя Прекрасна Леді 💥", "У вас таке гаряче тіло, дитинко.🔥", "Замовляла в чорному...не можу дочекатися 😎".

Також раніше повідомлялося, що новий кадр Ратаковськи був опублікований на офіційній сторінці бренду Inamorata в Instagram.

На знімку вона позує в костюмі тілесного відтінку, який складається з довгого піджака і спідниці, має високу талію. Свій образ модель вирішила доповнити сумочкою на тонкому ремінці і золотих прикрасах: масивних сережках, колечку і кольє. Волосся Емілі залишила в природних хвилях, спадаючих на плечі моделі. Макіяж виконаний в нюдовых відтінках.

Нагадаємо, Ратаковськи похвалилася оголеними формами на фото з коханим.

Як повідомляла Politeka, Ратаковськи з подружкою показали найсоковитіші місця в прозорій білизні.

Також Politeka писала, що Емілі Ратаковськи повністю роздяглася і потрясла ідеальними формами.