Известная модель Эмили Ратаковски впечатлила сеть соблазнительным образом в откровенном наряде

Как сообщает Politeka.net, Эмили Ратаковски начала вести модельную карьеру еще с подростковых годов. Она никогда не боялась демонстрировать фигуру в откровенных нарядах, белье, а также без белья. Ее красотой восхищаются миллионы пользователей сети.

Именитые бренды предлагают ей работу, а также на нее обратили внимание режесеры и сценаристы, которые помогают девушки делать первые шаги в карьере актрисы.

Стоит отметить, что кроме модельной и актерской карьеры, девушка является идейным вдохновителем и владелицей собственного бренда Inamorata.

На официальной странице ее бренда появился снимок Эмили на котором она в очередной раз демонстрирует прелести своей фигуры.

Модель примеряла наряд цвета camel: длинный пиджак она надела на голое тело, поэтому у пользователей сети была возможность посмотреть на ее соблазнительную грудь во всей красе. А юбка с высокой талией подчеркнула хрупкость фигуры Эмили и длину ее стройных ног. Соблазнительный лук она дополнила сережками, а волосы оставила в природных волнах, которые спадали на ее плечи.

Пользователи сети начали активно комментировать снимки, они восхищались нарядом девушки, а также ее внешним видом.

"Очень красивая 🔥💕🔥", "Всегда Милая 😍 👀 Моя Прекрасная Леди 💥", "У вас такое горячее тело, детка.🔥", "Заказывала в черном...не могу дождаться 😎".

Также ранее сообщалось, что новый кадр Ратаковски был опубликован на официальной странице бренда Inamorata в Instagram.

На снимке она позирует в костюме телесного оттенка, который состоит из длинного пиджака и юбки, имеющей высокую талию. Свой образ модель решила дополнить сумочкой на тонком ремешке и золотых украшениях: массивных сережках, колечке и колье. Волосы Эмили оставила в естественных волнах, спадающих на плечи модели. Макияж выполнен в нюдовых оттенках.

Напомним, Ратаковски похвасталась обнаженными формами на фото с любимым.

Как сообщала Politeka, Ратаковски с подружкой показали самые сочные места в прозрачном белье.

Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски полностью разделась и потрясла идеальными формами.