Президент США Дональд Трамп був стурбований питанням військової допомоги Україні ще до телефонної розмови з Володимиром Зеленським



Таку інформацію надало видання Bloomberg.

У статті наголошується, що американський лідер цікавився цим питанням за місяць до переговорів. Департамент з управління і бюджету направив запит в Пентагон, щоб отримати всю інформацію про військову допомогу Україні.

Повідомляється, що документи були відредаговані, але в них значилося, що Трамп цікавився виділенням військовою допомогою за місяць до телефонної розмови з Зеленським.

Крім того, Білий дім заблокував військову допомогу Києву через годину після телефонної розмови Трампа і Зеленського в червні.



Раніше міністр оборони США Марк Еспер заявив, що Вашингтон не надав Україні майже 10 млн доларів із загального обсягу військової допомоги, передбаченої на 2019 рік.

Таку заяву Еспер зробив у відповідь на питання про те, що Україна не отримала більше 35 млн доларів із загального обсягу американської військової допомоги, надання якої припинилося президентом США Дональдом Трампом



Також ми повідомляли, що Президент США Дональд Трамп підписав військовий бюджет країни на 2020 фінансовий рік, у якому передбачена військова допомога для України в сумі 300 млн доларів

В рамках військової допомоги Україні включені поставки крилатих ракет для системи берегової оборони і протикорабельних ракет. Сума допомоги виявилося більше на 50 млн доларів попереднього оборонного бюджету.





Нагадаємо, Тізенгаузен розповів про американську пастці для Зеленського.

Також ми писали, що озвучені тими діалогу Зеленського та Трампа.

Ще Politeka повідомляла, що Зеленський вразив вчинком перед зустріччю з Трампом.