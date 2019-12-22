Президент США Дональд Трамп был озабочен вопросом военной помощи Украине еще до телефонного разговора с Владимиром Зеленским



Такую информацию предоставило издание Bloomberg.

В статье отмечается, что американский лидер интересовался данным вопросом за месяц до переговоров. Департамент по управлению и бюджету направил запрос в Пентагон, чтобы получить всю информации о военной помощи Украине.

Сообщается, что документы были отредактированы, но в них значилось, что Трамп интересовался выделением военной помощью за месяц до телефонного разговора с Зеленским.

Кроме того, Белый дом заблокировал военную помощь Киеву спустя час после телефонного разговора Трампа и Зеленского в июне.



Ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон не предоставил Украине почти 10 млн долларов из общего объема военной помощи, предусмотренной на 2019 год.

Такое заявление Эспер сделал в ответ на вопрос о том, что Украина не получила более 35 млн долларов из общего объема американской военной помощи, оказание которой прекратилось президентом США Дональдом Трампом



Также мы сообщали, что Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год, в котором предусмотрена военная помощь для Украины в сумме 300 млн долларов

В рамках военной помощи Украине включены поставки крылатых ракет для системы береговой обороны и противокорабельных ракет. Сумма помощи оказалась больше на 50 млн долларов предыдущего оборонного бюджета.





Напомним, Тизенгаузен рассказал об американской западне для Зеленского.

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