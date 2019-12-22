Зараз пара відпочиває в Єгипті

Подруга захисника київського "Динамо" Дениса Попова Гладун Анастасія заінтригувала мережу знімком, зробленим в готельному номері

Про це передає Politeka.net з посиланням на Instagram дівчини.

У своєму профілі Гладун Анастасія виклала спільне фото з Поповим, на якому вона позує в купальнику.

Однак привернула увагу фанатів не струнка постать коханої захисника "Динамо", а рука на ліжку позаду пари. Очевидно, що в готельному номері з ними знаходиться ще хтось.

Звернемо увагу, що зараз пара відпочиває в Єгипті.

Нещодавно ми писали, що Ірина Морозюк, дружина екс-гравця "Динамо" Миколи Морозюка, відверто похвалилася своїми розкішними формами

Ефектна блондинка проводить покази своєї колекції одягу, пише книгу, а нещодавно знайшла собі нове захоплення, ставши президентом аматорського футбольного клубу зі Львова, при цьому не втомлюючись підігрівати до себе інтерес в мережі.

Дівчина активно веде свою сторінку в Instagram, регулярно радуючи шанувальників спокусливими знімками.

На цей раз Ірина опублікувала в соціальній мережі фото, на якому вона попозувала в лосинах, сакцентировав увагу на своїх сідницях, якими зібралася вражати на пляжі під час зимової відпустки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що легенда київського "Динамо" очолив російський клуб.

Як повідомляла Politeka, київське "Динамо" виявилося серед кращих в авторитетному рейтингу.

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