Подруга защитника киевского "Динамо" Дениса Попова Анастасия Гладун заинтриговала сеть снимком, сделанным в гостиничном номере
Об этом передает Politeka.net со ссылкой на Инстаграм девушки.
В своем профиле Анастасия Гладун выложила совместное фото с Поповым, на котором она позирует в купальнике.
Гросу не удержала грудь и засветила лишнее прямо на сцене: пикантные кадры облетели сеть
Кравец из "Квартала 95" ошеломила видом в экстра-мини прямо на сцене: "Как школьница"
Меладзе устроил интимные игры с Брежневой при ребенке, кадры облетели сеть: ни капли стыда
Бузова, засветив формы, устроила знойные танцы: "Здесь грудь нужна!"
Однако внимание фанатов привлекла не стройна фигура возлюбленной защитника "Динамо", а рука на кровати позади пары. Очевидно, что в гостиничном номере с ними находится еще кто-то.
Обратим внимание, что сейчас пара отдыхает в Египте.
Недавно мы писали, что Ирина Морозюк, жена экс-игрока Динамо Николая Морозюка, откровенно похвасталась своими роскошными формами
Эффектная блондинка проводит показы своей коллекции одежды, пишет книгу, а недавно нашла себе новое увлечение, став президентом любительского футбольного клуба из Львова, при этом не уставая подогревать к себе интерес в сети.
Девушка активно ведет свою страницу в Instagram, регулярно радуя поклонников соблазнительными снимками.
На этот раз Ирина опубликовала в социальной сети фото, на котором она попозировала в лосинах, сакцентировав внимание на своих ягодицах, которыми собралась впечатлять на пляже во время зимнего отпуска.
Напомним, ранее мы писали о том, что легенда киевского Динамо возглавил российский клуб.
Как сообщала Politeka, киевское Динамо оказалось среди лучших в авторитетном рейтинге.
Также Politeka писала о том, что тренер донецкого Шахтера разразился обвинениями после победы над киевским Динамо в 1/4 финала Кубка Украины.