Сейчас пара отдыхает в Египте

Подруга защитника киевского "Динамо" Дениса Попова Анастасия Гладун заинтриговала сеть снимком, сделанным в гостиничном номере

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на Инстаграм девушки.

В своем профиле Анастасия Гладун выложила совместное фото с Поповым, на котором она позирует в купальнике.

Однако внимание фанатов привлекла не стройна фигура возлюбленной защитника "Динамо", а рука на кровати позади пары. Очевидно, что в гостиничном номере с ними находится еще кто-то.

Обратим внимание, что сейчас пара отдыхает в Египте.

Недавно мы писали, что Ирина Морозюк, жена экс-игрока Динамо Николая Морозюка, откровенно похвасталась своими роскошными формами

Эффектная блондинка проводит показы своей коллекции одежды, пишет книгу, а недавно нашла себе новое увлечение, став президентом любительского футбольного клуба из Львова, при этом не уставая подогревать к себе интерес в сети.

Девушка активно ведет свою страницу в Instagram, регулярно радуя поклонников соблазнительными снимками.

На этот раз Ирина опубликовала в социальной сети фото, на котором она попозировала в лосинах, сакцентировав внимание на своих ягодицах, которыми собралась впечатлять на пляже во время зимнего отпуска.

Напомним, ранее мы писали о том, что легенда киевского Динамо возглавил российский клуб.

Как сообщала Politeka, киевское Динамо оказалось среди лучших в авторитетном рейтинге.

Также Politeka писала о том, что тренер донецкого Шахтера разразился обвинениями после победы над киевским Динамо в 1/4 финала Кубка Украины.