Одіозний російський політик Володимир Жириновський стверджує, що незабаром в Україні може початися війна, яка буде відповіддю Росії на дії США

Про це він заявив в ефірі одного з пропагандистських телеканалів.

На його переконання, в конфліктах у багатьох країнах світу винні США.

"Вони дограються до збройного протистояння на території Європи. Їм потрібно, щоб запалала Європа, а яка країна розташовується в центрі Європи? Україна! Їм треба, щоб це загорілося. Югославію вже відіграли", – підкреслив політик.

У той же час він додає, якщо США почнуть такі дії в Україні, то Росія змушена буде відповісти.

"Тоді України не буде взагалі – залишаться тільки одні губернії: Харківська, Донецька, Житомирська", – зазначив прихвостень Путіна.

Крім того, Жириновський назвав США "політичними наркоманами", які хочуть відчути запах пороху, але робити це будуть чужими руками: українців, прибалтів, поляків.

Також він переінакшив назви гімнів України та Польщі, зазначивши, що ці країни "ще не здохли".

До речі, кремлівський блазень Володимир Жириновський влаштував істерику в ефірі головного пропагандистського телеканалу Росії

Одіозний політик зірвався на крик під час обговорення в студії поставок США летального зброї в Україну, обрушивши потік образ на адресу українського політолога Вадима Трюхана.

«Швидше упаковуйте валізи і біжіть з України. Тому що в будь-якому місці, де тільки з'явиться хоча б один снаряд в бік Донбасу, вся військова частина буде знищена, дивізія, ціла армія, котлован там залишиться один… Вся територія України під спостереженням, ніхто не ворухнеться, ніхто не встигне на курок натиснути, все буде горіти», — волав Жириновський.

У свою чергу Вадим Трюхан назвав виступ лідера ЛДПР цирком і зажадав не загрожувати Україні, чим спровокував загострення у Жириновського.

Одіозний політик у свою чергу влаштував у студії справжню істерику.

«Будемо погрожувати! Будемо розстрілювати вас, негідників і негідників…» — кричав Жириновський, підбігши до українського політолога й стукаючи сухим старечим кулаком по столу.

Вадим Трюхан покинув студію, а вслід йому Жириновський: «На вокзал не їдь, Трюхан. Тебе там заарештують».