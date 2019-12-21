Одиозный российский политик Владимир Жириновский утверждает, что вскоре в Украине может начаться война, которая будет ответом России на действия США

Об этом он заявил в эфире одного из пропагандистских телеканалов.

По его убеждению, в конфликтах во многих странах мира виновны США.

"Они доиграются до вооруженного противостояния на территории Европы. Им нужно, чтобы зажглась Европа, а какая страна располагается в центре Европы? Украина! Им надо, чтобы это загорелось. Югославию уже отыграли", – подчеркнул политик.

В то же время он добавляет, если США предпримут такие действия в Украине, то Россия вынуждена будет ответить.

"Тогда Украины не будет вообще – останутся только одни губернии: Харьковская, Донецкая, Житомирская", – отметил прихвостень Путина.

Кроме того, Жириновский назвал США "политическими наркоманами", которые хотят почувствовать запах пороха, но делать это будут чужими руками: украинцев, прибалтов, поляков.

Также он переиначил названия гимнов Украины и Польши, отметив, что эти страны "еще не сдохли".

К слову, кремлевский шут Владимир Жириновский устроил истерику в эфире главного пропагандистского телеканала России

Одиозный политик сорвался на крик во время обсуждения в студии поставок США летального оружия в Украину, обрушив поток оскорблений в адрес украинского политолога Вадима Трюхана.

«Быстрее упаковывайте чемоданы и бегите из Украины. Потому что в любом месте, где только появится хотя бы один снаряд в сторону Донбасса, вся воинская часть будет уничтожена, дивизия, целая армия, котлован там останется один… Вся территория Украины под наблюдением, никто не шелохнется, никто не успеет на курок нажать, все будет гореть», — вопил Жириновский.

В свою очередь Вадим Трюхан назвал выступление лидера ЛДПР цирком и потребовал не угрожать Украине, чем спровоцировал обострение у Жириновского.

Одиозный политик в свою очередь устроил в студии настоящую истерику.

«Будем угрожать! Будем расстреливать вас, подлецов и негодяев…» — кричал Жириновский, подбежав к украинскому политологу и стуча сухим старческим кулаком по столу.

Вадим Трюхан покинул студию, а вслед ему Жириновский: «На вокзал не езжай, Трюхан. Тебя там арестуют».