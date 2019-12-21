Російський президент Володимир Путін вирішив по закінченню чергового терміну піти на спокій зі слідом в історії
І для цього він не придумав нічого кращого, як вибудувати Російську держава такою, якою її хотів бачити Йосип Сталін, і виправити «помилку» Леніна.
Таку думку на своїй сторінці на Фейсбуці висловив відомий український журналіст Віталій Портников.
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Зараз завдання Путіна – розібратися з наслідками ленінського державного будівництва.
Закликаючи Лукашенка «приєднуватися до Росії областями» Путін переслідує власні переконання, а не намагається когось заради чогось епатувати. І якщо йому ще зрозумілі відмінності росіян і чеченців або бурятів, він допускає автономію цих народів, то з нами все не так.
«Чим відрізняються від росіян українці або білоруси, він не розуміє і розуміти не хоче. Тому що «ми - один народ». І це - не слова, а політична програма-максимум », - підкреслює автор.
Об'єднати три країни в одну Союзну державу у кремлівського небожителя одним махом не вийшло, тому він вирішив формувати об'єднання з Білоруссю, прихопивши частину України, нібито подаровану їй більшовиками. Список цих областей він озвучив під час виступу в Криму і підтвердив на підсумковій прес-конференції, яка відбулася 19 грудня.
На руку Путіну грає неготовність української влади і самих громадян до відродження національної ідентичності на цих територіях, що для російського президента є черговим доказом того, що він мислить і діє в правильному напрямку.
«І це те, про що я кажу, коли намагаюся пояснити, що українські території, на яких українська ідентичність не утвердиться, рано чи пізно стануть Росією. Ну або Новоросією, якщо комусь так приємніше. Це – не просто мрія Путіна, це його план», – відзначив Портников.
Саме над реалізацією цього задуму і буде активно працювати Путін до кінця свого президентського терміну, а не над тим, як припинити війну, послабити санкції чи поліпшити стосунки із Заходом.
Нагадаємо, Портников розповів, хто може стати наступником Зеленського.
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