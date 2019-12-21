Российский президент Владимир Путин решил по истечении очередного срока уйти на покой со следом в истории

И для этого он не придумал ничего лучше, как выстроить Российское государство таким, каким его хотел видеть Иосиф Сталин, и исправить «ошибку» Ленина.

Такое мнение на своей странице на Фейсбуке высказал известный украинский журналист Виталий Портников.

Сейчас задача Путина – разобраться с последствиями ленинского государственного строительства.

Призывая Лукашенко «присоединяться к России областями» Путин преследует собственные убеждения, а не пытается когото-то ради чего-то эпатировать. И если ему еще понятны различия русских и чеченцев или бурятов, он допускает автономию этих народов, то с нами все не так.

«Чем отличаются от русских украинцы или белорусы, он не понимает и понимать не хочет. Потому что «мы – один народ». И это – не слова, а политическая программа-максимум», – подчеркивает автор.

Объединить три страны в одно Союзное государство у кремлевского небожителя одним махом не получилось, поэтому он решил формировать объединение с Беларусью, прихватив часть Украины, якобы подаренную ей большевиками. Список этих областей он озвучил во время выступления в Крыму и подтвердил на итоговой пресс-конференции, которая состоялась 19 декабря.

На руку Путину играет неготовность украинских властей и самих граждан к возрождению национальной идентичности на этих территориях, что для российского президента является очередным доказательством того, что он мыслит и действует в правильном направлении.

«И это то, о чем я говорю, когда пытаюсь объяснить, что украинские территории, на которых украинская идентичность не утвердится, рано или поздно станут Россией. Ну или Новороссией, если кому-то так приятнее. Это – не просто мечта Путина, это его план», – отметил Портников.

Именно над реализацией этого замысла и будет активно работать Путин до конца своего президентского срока, а не над тем, как прекратить войну, ослабить санкции или улучшить отношения с Западом.

Напомним, Портников рассказал, кто может стать преемником Зеленского.

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