У Києві почався переполох через майбутній новорічний корпоратив партії «Слуга народу»
Нардепи планують відсвяткувати вихід на зимові канікули, а заодно і майбутні свята, на корпоративі в одному з найдорожчих ресторанів Києва – CHI – 20 грудня. Про це повідомляється в Телеграм-каналі PavlovskyNews.
«Кажуть, охорона буде не допускати на захід навіть з телефонами…А поки є час вивчити меню, за яким будуть замовляти Слуги Народу.
Салат від 100 грн до 350 грн.
Гарячі страви від 200 до 1850 грн
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Алкоголь явно не будуть привозити з собою з магазину)
Коктейлі від 200 до 1500 грн
Горілка від 1000 до 3000 грн за пляшку
Віскі від 1610 до 35000 грн за пляшку», - йдеться в публікації.
Втім, напередодні свята ситуація поруч з рестораном загострилася. Так, соратник екс-президента Порошенка і колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука закликав українців пікетувати корпоратив.
Можливо, саме в зв'язку з цим в ресторані вирішили посилити охорону: його обнесли огорожею, а біля будівлі чергують поліцейські машини. Як повідомляє «Страна», гостям забезпечать посилену охорону по периметру. Депутатам також порадили не публікувати фото і відео з корпоративу в соцмережах.
Очікується, що на святі будуть присутні також Володимир Зеленський, голова його офісу Андрій Богдан з заступниками Андрієм Смирновим і Кирилом Тимошенко, а також прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що більшість українців вважають, що народні депутати фракції "Слуга народу" не заслужили новорічний корпоратив, який 20 грудня пройде в одному з найдорожчих ресторанів Києва – Chi.
Такі результати показало опитування в телеграм-каналі "Темний лицар", близьке до фракції "Слуга народу".
"Якщо що, корпоратив Слуг Народу відбудеться в ресторані Chi 20 грудня цього року. Як ви вважаєте, ми заслужили свято?", - йдеться у повідомленні каналу.
Нагадаємо, "слуги народу" похвалилися рекордними гонорарами: Зеленському і не снилося.
Як повідомляла Politeka, стали відомі розцінки "Кварталу 95", Зеленський здивував.
Також Politeka писала, що «слуги народу» відгуляють корпоратив в одному з найдорожчих ресторанів Києва.