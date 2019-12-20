В Киеве начался переполох из-за предстоящего новогоднего корпоратива партии «Слуга народа»

Нардепы планируют отпраздновать выход на зимние каникулы, а заодно и предстоящие праздники, на корпоративе в одном из самых дорогих ресторанов Киева – CHI – 20 декабря. Об этом сообщается в Телеграм-канале PavlovskyNews.

«Говорят, охрана будет не допускать на мероприятие даже с телефонами…А пока есть время изучить меню, по которому будут заказывать Слуги Народа.

Салат от 100 грн до 350 грн.

Горячие блюда от 200 до 1850 грн

Алкоголь явно не будут привозить с собой из магазина)

Коктейли от 200 до 1500 грн

Водка от 1000 до 3000 грн за бутылку

Виски от 1610 до 35000 грн за бутылку», - говорится в публикации.

Впрочем, накануне праздника ситуация рядом с рестораном накалилась. Так, соратник экс-президента Порошенко и бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука призвал украинцев пикетировать корпоратив.

Возможно, именно в связи с этим в ресторане решили усилить охраны: его обнесли ограждением, а возле здания дежурят полицейские машины. Как сообщает «Страна», гостям обеспечат усиленную охрану по периметру. Депутатам также посоветовали не публиковать фото и видео с корпоратива в соцсетях.

Ожидается, что на празднике будут присутствовать также Владимир Зеленский, глава его офиса Андрей Богдан с замами Андреем Смирновым и Кириллом Тимошенко, а также премьер-министр Алексей Гончарук.

Напомним, ранее сообщалось, что большинство украинцев считают, что народные депутаты фракции "Слуга народа" не заслужили новогодний корпоратив, который 20 декабря пройдет в одном из самых дорогих ресторанов Киева – Chi.

Такие результаты показал опрос в телеграм-канале "Темный рыцарь", близкий к фракции "Слуга народа".

"Если что, корпоратив Слуг Народа состоится в ресторане Chi 20 декабря этого года. Как вы считаете, мы заслужили праздник?", - говорится в сообщении канала.

Напомним, "слуги народа" похвастались рекордными гонорарами: Зеленскому и не снилось.

Как сообщала Politeka, стали известны расценки "Квартала 95", Зеленский удивил.

Также Politeka писала, что «слуги народа» отгуляют корпоратив в одном из самых дорогих ресторанов Киева.