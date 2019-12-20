Американська модель Кендалл Дженнер знає, як розбурхувати уяву шанувальників в мережі
Як передає Рoliteka.net,24-річна модель Кендалл Дженнер — одна з найбільш затребуваних і високооплачуваних моделей сучасності.
На її рахунку сотні фотосесій і рекламних кампаній для провідних модних брендів, а також низка відвертих виходів. Дівчина, як і її сестра Кім Кардашьян, прославилася зйомками в сімейному реаліті-шоу і вже встигла завоювати серця людей по всьому світу.
Тарзан приспустив штани і показав, чим завоював Корольову: "Ось це звірюка"
Брежнєва перетворилася на руду бестію у відвертому вбранні, зірку не впізнали: "Нова Йовович"
Бузова, засвітивши форми, влаштувала спекотні танці: "Тут груди потрібні!"
Дружина Луценка після операцій вразила зовнішнім виглядом: тепер можна дізнатися тільки за паспортом
Також як і сестри, Кендалл Дженнер активно веде свою сторінку в Instagram, де зібрала величезну армію прихильників, що складається з 119 мільйонів чоловік.
На цей раз модель опублікувала досить відверте відео і заодно прорекламувала фен для волосся.
На ролику дівчина в одному рушник крутиться біля дзеркала і сушить волосся.
Варто відзначити, що шанувальники прийшли в захват від побаченого і за 12 годин ролик вже встигло переглянути понад 2 мільйонів чоловік.
Раніше ми писали, Кендалл в білосніжному білизна з геометричним принтом спокусливо позувала на бархатистому дивані відтінку молочного шоколаду. Особливу сексуальність знімку додало дзеркальне відображення, в якому можна було розглянути струнку фігуру Дженнер з усіх боків.
Кендалл елегантно закинула руки за голову, відкривши область декольте і живота. Гра світла і тіні підкреслила підтягнутий прес моделі, а м'яке освітлення додало особливий витончений шарм кадру.
Користувачі мережі не втрималися і почали активно коментувати знімок моделі:
Нагадаємо, модель Кендалл Дженнер застали в несподіваному місці: фото красуні.
Як повідомляла Politeka, Кендалл Дженнер засвітила найпікантніші місця в крихітному бікіні: поза вражає
Також Politeka писала, супермодель Кендалл Дженнер повністю роздяглася для фото: «Я задоволена…»