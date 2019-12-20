Дівчина любить привертати до себе загальну увагу цікавими, а іноді надто відвертими образами

Американська модель Кендалл Дженнер знає, як розбурхувати уяву шанувальників в мережі

Як передає Рoliteka.net,24-річна модель Кендалл Дженнер — одна з найбільш затребуваних і високооплачуваних моделей сучасності.

На її рахунку сотні фотосесій і рекламних кампаній для провідних модних брендів, а також низка відвертих виходів. Дівчина, як і її сестра Кім Кардашьян, прославилася зйомками в сімейному реаліті-шоу і вже встигла завоювати серця людей по всьому світу.

Також як і сестри, Кендалл Дженнер активно веде свою сторінку в Instagram, де зібрала величезну армію прихильників, що складається з 119 мільйонів чоловік.

На цей раз модель опублікувала досить відверте відео і заодно прорекламувала фен для волосся.

На ролику дівчина в одному рушник крутиться біля дзеркала і сушить волосся.

Варто відзначити, що шанувальники прийшли в захват від побаченого і за 12 годин ролик вже встигло переглянути понад 2 мільйонів чоловік.

Раніше ми писали, Кендалл в білосніжному білизна з геометричним принтом спокусливо позувала на бархатистому дивані відтінку молочного шоколаду. Особливу сексуальність знімку додало дзеркальне відображення, в якому можна було розглянути струнку фігуру Дженнер з усіх боків.

Кендалл елегантно закинула руки за голову, відкривши область декольте і живота. Гра світла і тіні підкреслила підтягнутий прес моделі, а м'яке освітлення додало особливий витончений шарм кадру.

Користувачі мережі не втрималися і почали активно коментувати знімок моделі:

Нагадаємо, модель Кендалл Дженнер застали в несподіваному місці: фото красуні.

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