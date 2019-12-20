Девушка любит привлекать к себе всеобщее внимание интересными, а порой слишком откровенными образами

Американская модель Кендалл Дженнер знает, как будоражить воображение поклонников в сети

Как передает Рoliteka.net,24-летняя модель Кендалл Дженнер — одна из самых востребованных и высокооплачиваемых моделей современности.

На ее счету сотни фотосессий и рекламных кампаний для ведущих модных брендов, а также череда откровенных выходов. Девушка, как и ее сестра Ким Кардашьян, прославилась съемками в семейном реалити-шоу и уже успела завоевать сердца людей по всему миру.

Также как и сестры, Кендалл Дженнер активно ведет свою страницу в Instagram, где собрала огромную армию поклонников, состоящую из 119 миллионов человек.

На этот раз модель опубликовала весьма откровенное видео и заодно прорекламировала фен для волос.

На ролике девушка в одном полотенце крутится возле зеркала и сушит свои волосы.

Стоит отметить, что поклонники пришли в восторг от увиденного и за 12 часов ролик уже успело просмотреть свыше 2 миллионов человек.

Ранее мы писали, Кендалл в белоснежном белье с геометричным принтом соблазнительно позировала на бархатистом диване оттенка молочного шоколада. Особую сексуальность снимку добавило зеркальное отражение, в котором можно было рассмотреть стройную фигуру Дженнер со всех сторон.

Кендалл элегантно закинула руки за голову, открыв область декольте и живота. Игра света и тени подчеркнула подтянутый пресс модели, а мягкое освещение добавило особый утонченный шарм кадру.

Пользователи сети не сдержались и начали активно комментировать снимок модели:

Напомним, модель Кендалл Дженнер застали в неожиданном месте: фото красотки.

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