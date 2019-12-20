Королева Instagram Кім Кардашьян поділилася з шанувальниками кадрами з фотосесії для журналу 7 Нollywood у стилі ретро

На знімках красуня позує з високою зачіскою у вбраннях, які відрізняються нескромним декольте.

На одному з кадрів вона постає у відвертій чорній сукні, розшитій паєтками, що підкреслює пишні груди зірки. На іншому на ній чорний жакет і спідниця з величезним розрізом, а на третьому знімку вона – в оригінальному вбранні з розрізом до пупка.

З прикрас на Кім намисто з перлів, сережки, браслет і персні, які стилісти підібрали до кожного з образів.

Фотографії міс Вест викликали фурор і зібрали понад 1,3 млн лайків і більше 24 тисяч коментарів.

Зірка реаліті-шоу, актриса, фотомодель, дружина відомого репера Каньє Уеста Кім Кардашьян відома у всьому світі. Кім прославилася в 2007 році, коли разом з членами своєї численної сім'ї почала зніматися в реаліті-шоу про них же самих.

Вже через три роки Кім заробила шість мільйонів доларів, ставши найбільш високооплачуваною зіркою реаліті-TV. На її сторінку в Instagram підписані 156 мільйонів чоловік.

Сьогодні Кім разом з чоловіком виховують чотирьох дітей, троє з яких подружжю народила сурогатна мати.

Нагадаємо, Кім Кардашьян затягнула тугий корсет під мокре плаття і пошкодувала.

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян розкрила свій офіційний дохід в інтернеті: «купається в грошах».

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