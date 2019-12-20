У Києві біля стадіону «Динамо» під час зіткнення поліції з бешкетниками прогримів вибух

НП сталася в столиці близько 9:30 ранку. Біля стадіону сталися зіткнення між поліцією і групою невідомих молодих людей. Про них повідомляє «Апостроф» з посиланням на слова очевидців.

«Близько двох десятків молодих людей вступили в конфлікт з поліцейськими. Під час зіткнень прогримів вибух, після чого група молодих людей втекла. Поліція за ними погналася, а потім вирішила не переслідувати», - розповіли свідки події.

Наголошується, що поліція все ж затримала одного з активістів.

За уточненими даними, вибухнула світло-шумова граната. При цьому невідомо, хто зі сторін конфлікту її кинув. Поліцейські повідомили, що в результаті вибуху ніхто не постраждав.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в центрі Києва в ніч на п'ятницю, 22 листопада, прогримів потужний вибух.

Сильний гуркіт посеред ночі перелякав мешканців кілька вулиць столиці. Вибух стався в житловому будинку на вулиці Олеся Гончара, 67. На місце терміново виїхала поліція, рятувальники та медики. З одного з під'їздів валив дим.

Епіцентр вибуху знаходився в одному з під'їздів. Вибух прогримів близько 23:00, і розбудив мешканців навіть сусідніх будинків.

За попередньою інформацією, сталася детонація в шахті ліфта одного з під'їздів житлового будинку.

Про силу вибуху говорила наступна картина на місці: біля під'їзду будинку є два входи, вхід ліфт — лише з боку двору. Але вікна винесло з обох сторін парадного, також з обох сторін були помітні ушкодження стін.

При цьому, у поліції заявили, що постраждали всередині не виявили.

На момент написання новини інформації про що, що саме вибухнуло, не було. За словами фахівців на місці, це точно був не вибухпакет і навряд чи граната, враховуючи силу детонації. На місці працювали вибухотехніки і кінологи.

Нагадаємо, потужний вибух у житловому будинку підняв на вуха Київ: «винесло всі вікна».

Як повідомляла Politeka, потужний вибух струсонув київську багатоповерхівку, розгорілася пожежа.

Також Politeka писала, що вибух стався в центрі Києва: спливла несподівана правда про "причетність" дружини Луценка.