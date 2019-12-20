В Киеве возле стадиона «Динамо» во время столкновения полиции с дебоширами прогремел взрыв

ЧП произошло в столице около 9:30 утра. Возле стадиона произошли столкновения между полицейскими и группой неизвестных молодых людей. О них сообщает «Апостроф» со ссылкой на слова очевидцев.

«Около двух десятков молодых людей вступили в конфликт с полицейскими. В ходе столкновений прогремел взрыв, после чего группа молодых людей убежала. Полиция за ними погналась, но потом решила не преследовать», - рассказали свидетели случившегося.

Отмечается, что полиция все же задержала одного из активистов.

По уточненным данным, взорвалась свето-шумовая граната. При этом неизвестно, кто из сторон конфликта ее бросил. Полицейские сообщили, что в результате взрыва никто не пострадал.

Напомним, ранее мы писали о том, что в центре Киева в ночь на пятницу, 22 ноября, прогремел мощный взрыв.

Сильный грохот посреди ночи перепугал жителей несколько улиц столицы. Взрыв произошел в жилом доме на улице Олеся Гончара, 67. На место срочно выехала полиция, спасатели и медики. С одного из подъездов валил дым.

Эпицентр взрыва находился в одном из подъездов. Взрыв прогремел около 23:00, и разбудил жителей даже соседних домов.

По предварительной информации, детонация случилась в шахте лифта одного из подъездов жилого дома.

О силе взрыва говорила следующая картина на месте: у подъезда дома есть два входа, вход лифт — лишь со стороны двора. Но окна вынесло с обеих сторон парадного, также с обеих сторон были видны повреждения стен.

При этом, в полиции заявили, что пострадавших внутри не обнаружили.

На момент написания новости информации о что, что именно взорвалось, не было. По словам специалистов на месте, это точно был не взрывпакет и вряд ли граната, учитывая силу детонации. На месте работали взрывотехники и кинологи.

Напомним, мощный взрыв в жилом доме поднял на уши Киев: «вынесло все окна».

Как сообщала Politeka, мощный взрыв сотряс киевскую многоэтажку, разгорелся пожар.

Также Politeka писала, что взрыв произошел в центре Киева: всплыла неожиданная правда о "причастности" жены Луценко.