Російський президент Володимир Путін не збирається виконувати Мінські угоди
І ВВП дає це зрозуміти українському керівництву, пише журналіст Сергій Пархоменко на своїй сторінці у Фейсбуці.
Про наміри Путіна і далі дотиснути Україну говорять відразу кілька тривожних факторів, що мали місце останнім часом, зазначає він.
«Під час засідання контактної групи в Мінську російська сторона зірвала обмін полонених, про це заявив глава МЗС Вадим Пристайко. Можна не сумніватися, що не відбудеться і повного припинення вогню, про що в Парижі домовилися глави держав «норманської четвірки». Припинення вогню анонсували на 20 грудня», – пояснює автор.
Екс-Nikita блиснула своїми гідністю розсунувши ноги: "Так Волочкова не вміє"
Чехова з подружкою показали, як виглядає справжній рай: найгарячіші кадри
Івлєєва з "Орла і Решки" спотворила себе різкою зміною іміджу: нові фото вражають
Асмус після пікантного скандалу приголомшила виглядом у прозорій сукні: «Зовсім вже...»
На прес-конференції глава РФ чітко дав усім зрозуміти, що не відмовиться від намірів по Донбасу і по новому контракту з транзиту газу через Україну.
Він привселюдно заявив, що українська сторона повинна розвести війська по всій лінії фронту, закріпити конституційно автономію ОРДЛО і провести прямі переговори з «ЛНР» і «ДНР». При цьому Путін запевнив, що «росіян на Донбасі немає», але Росія і далі буде надавати військову підтримку бойовикам.
«РФ фактично не приховує наміру перетворити Мінськ-2 на Харківські угоди-2 (питання безпеки поступки Україні в обмін на дешевий газ)» – резюмує Пархоменко, додаючи, що в українського президента до квітня ще є час, щоб зрозуміти: Мінські угоди – прямий шлях до поразки України.
Таким чином, Зеленському потрібно визначитися: залишитися Президентом України або піти шляхом кіношного Голобородько, який у третьому сезоні серіалу «Слуга народу» загримів до в'язниці.
«Ціна збереження посади президента Зеленського - це ціна збереження Української держави. Але Мінськ-2 не призведе до збереження нашої державності. І часу в нас небагато, можливо, у нас навіть немає цих 3 місяців, які залишилися до наступного «нормандського саміту». Час «тікає» ... Президенту пора визначатися», – резюмував блогер.
Нагадаємо, Путін видав, чим йому не догодила Україна.
Як повідомляла Politeka, Жириновський знайшов винних всіх бід Росії в Україні і поплатився.
Також Politeka писала, Соловйов викреслив Україну з історії, шалене заява потрапила на камеру.