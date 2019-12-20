Російський президент Володимир Путін не збирається виконувати Мінські угоди

І ВВП дає це зрозуміти українському керівництву, пише журналіст Сергій Пархоменко на своїй сторінці у Фейсбуці.

Про наміри Путіна і далі дотиснути Україну говорять відразу кілька тривожних факторів, що мали місце останнім часом, зазначає він.

«Під час засідання контактної групи в Мінську російська сторона зірвала обмін полонених, про це заявив глава МЗС Вадим Пристайко. Можна не сумніватися, що не відбудеться і повного припинення вогню, про що в Парижі домовилися глави держав «норманської четвірки». Припинення вогню анонсували на 20 грудня», – пояснює автор.

На прес-конференції глава РФ чітко дав усім зрозуміти, що не відмовиться від намірів по Донбасу і по новому контракту з транзиту газу через Україну.

Він привселюдно заявив, що українська сторона повинна розвести війська по всій лінії фронту, закріпити конституційно автономію ОРДЛО і провести прямі переговори з «ЛНР» і «ДНР». При цьому Путін запевнив, що «росіян на Донбасі немає», але Росія і далі буде надавати військову підтримку бойовикам.

«РФ фактично не приховує наміру перетворити Мінськ-2 на Харківські угоди-2 (питання безпеки поступки Україні в обмін на дешевий газ)» – резюмує Пархоменко, додаючи, що в українського президента до квітня ще є час, щоб зрозуміти: Мінські угоди – прямий шлях до поразки України.

Таким чином, Зеленському потрібно визначитися: залишитися Президентом України або піти шляхом кіношного Голобородько, який у третьому сезоні серіалу «Слуга народу» загримів до в'язниці.

«Ціна збереження посади президента Зеленського - це ціна збереження Української держави. Але Мінськ-2 не призведе до збереження нашої державності. І часу в нас небагато, можливо, у нас навіть немає цих 3 місяців, які залишилися до наступного «нормандського саміту». Час «тікає» ... Президенту пора визначатися», – резюмував блогер.

Зеленському на замітку: сьогодні путін знову дав зрозуміти, що ніяких "мінських угод" виконувати не буде Події... Gepostet von Sergiy Parhomenko am Donnerstag, 19. Dezember 2019

Нагадаємо, Путін видав, чим йому не догодила Україна.

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