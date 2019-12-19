Американська зірка Кім Кардашьян вразила користувачів мережі неймовірними знімками, на яких позувала в яскравих нарядах, що підкреслюють її видатні форми
Як пише Politeka.net, зірка реаліті-шоу, актриса, фотомодель, дружина відомого репера Каньє Уеста Кім Кардашьян відома у всьому світі. Кім прославилася в 2007 році, коли разом з членами своєї численної сім'ї почала зніматися в реаліті-шоу про них же самих.
Вже через три роки Кім заробила шість мільйонів доларів, ставши найбільш високооплачуваною зіркою реаліті-TV. Крім того, вона активно веде свою сторінку в Instagram, де на неї підписано 156 мільйонів чоловік.
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Цього разу, зірка показала кілька знімків на яких вона позувала у відвертих вбраннях, зшитих з тонкої тканини, яка зовсім не приховує пишні опуклості американської красуні.
Як відомо, красуня є власницею модного бренду Skims. Бренд випускає масу затишних речей на кожен день.
Піжами та домашні костюми зшиті з м'якої комфортної тканини. Новинки Кім демонструє на собі, зазначаючи, що такий одяг чудово підійде для жінок з пишними формами.
На першому знімку дівчина сидить на підлозі в коротеньких шортиках і майці, при цьому на ній немає бюстгальтера. На другому знімку вона позує в тому ж вбранні, але стоячи. Її волосся зібране в гладкий хвіст, а макіяж виконаний в нюдовых тонах.
Останній знімок Кім вийшов досить грайливим, модель надула губи качечкою, а пальці склала в "знак перемоги".
Багато хто з коментаторів подарували для знаменитості захоплені компліменти. Зірку в коментарях називали темношкірою королевою і ангелом.
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