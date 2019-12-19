Американская звезда Ким Кардашьян впечатлила пользователей сети невероятными снимками, на которых позировала в пикантных нарядах, подчеркивающих ее выдающиеся формы

Как пишет Politeka.net, звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель, жена известного рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян известна во всем мире. Ким прославилась в 2007 году, когда вместе с членами своей многочисленной семьи начала сниматься в реалити-шоу о них же самих.

Уже через три года Ким заработала шесть миллионов долларов, став самой высокооплачиваемой звездой реалити-TV. Кроме того она активно ведет свою страницу в Instagram, где на нее подписано 156 миллионов человек.

На этот раз, звезда показала несколько снимков на которых она позировала в откровенных нарядах, сшитых из тонкой ткани, которая совершенно не скрывает пышные выпуклости американской красотки.

Как известно, красотка является владелицей модного бренда Skims. Бренд выпускает массу уютных вещей на каждый день.

Пижамы и домашние костюмы сшиты из мягких комфортных тканей. Новинки Ким демонстрирует на себе, отмечая, что такая одежда прекрасно подойдет для женщин с пышными формами.

На первом снимке девушка сидит на полу в коротеньких шортиках и майки, приэтом на ней нет бюстгальтера. На втором снимке она позирует в том же наряде, но стоя. Ее волосы собраны в гладкий хвост, а макияж выполнен в нюдовых тонах.

Последний снимок Ким вышел довольно игривым, модель надула губы уточкой, а пальцы сложила в "знаке победы".

Многие комментаторы подарили для знаменитости восхищенные комплименты. Звезду в комментариях называли темнокожей королевой и ангелом.

Напомним, Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян раскрыла свой официальный доход в интернете: «купается в деньгах».

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян показала, какой была без пластики и силикона.