Одні під час раптової стрільби рятувалися втечею, інші - спокійно і "весело" за цим всим спостерігали

В столиці РФ сталася страхітлива НП - невідомі почали стрілянину

Про це пише Politeka.net з посиланням на російські новинні ресурси. У центрі Москви "строчать" автоматними чергами. Люди в паніці, район охопив хаос.

Стрілянина сталася на відомій Луб'янці. Чоловік з автоматом забарикадувався в будинку і відстрілюється звідти.

За попередніми даними, в результаті перестрілки, загинули три співробітники ФСО. Загалом, повідомляється вже про чотири трупи.

Примітно, що відвідувачки кафе навпроти відділення поліції спостерігали за стрільбою на Луб'янці, і при цьому голосно сміялися, та й взагалі були спокійні.

За оперативними даними, всього нападників було троє. Один з них відстрілювався довго. Спецназ прибув до місця стрілянини і силовики інструктують спецназ. За їх словами, один їх нападників одягнений в форму, у нього автомат, передає «Медіазона»:

«Двоє співробітників силових відомств поранені при стрільбі в центрі Москви біля будівлі ФСБ». У місті введений план «Сирена».

Уточнюється також, що серед загиблих співробітники ФСО і один із стрільців.

Зараз на Луб'янці провели штурм. Одного нападника вже ліквідовано, інший забарикадувався на парковці і відстрілюється звідти. Про третього, на той момент, нічого не повідомляли.

Кілька секунд, як в ФСБ зробили заяву: підозрюваний у стрілянині на Луб'янці нейтралізований. Його особа встановлюється.

Крім того, повідомляється про постраждалих в центрі Москви через постріли. Інформація про жертв інциденту різниться - за даними ЗМІ, вбито щонайменше 4 людини і постраждали ще п'ятеро.

Нагадаємо, бійнею закінчився футбольний матч, на полі почався хаос: у мережі з'явилося відео

Раніше Politeka писала, що в центрі Києва вбили дитину в автомобілі депутата

Також Politeka повідомляла, що вогонь відкрили в центрі Києва, убитий дитина