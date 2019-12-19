Одни во время внезапной стрельбы спасались бегством, другие - спокойно и "весело" за этим всем наблюдали

В столице РФ произошло устрашающее ЧП - неизвестные открыли стрельбу

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на новостные российские ресурсы. В центре Москвы "строчат" автоматные очередя. Люди в панике, район охватил хаос.

Стрельба произошла на небезызвестной Лубянке. Мужчина с автоматом забаррикадировался в здании и отстреливается оттуда.

По предварительным данным, в результате перестрелки, убиты три сотрудника ФСО. В общем, сообщается уже о четырех трупах.

Примечательно, что посетительницы кафе напротив отделения полиции наблюдали за стрельбой на Лубянке, и при этом громко смеялись, да и вообще были спокойны.

По оперативным данным, всего нападавших было трое. Один из них отстреливался долго. Спецназ прибыл к месту стрельбы на Лубянке и силовики инструктируют спецназ. По их словам, один их нападавших одет в форму, у него автомат, передает «Медиазона»:

«Двое сотрудников силовых ведомств ранены при стрельбе в центре Москвы возле здания ФСБ». В городе введён план «Сирена».

Уточняется также, что среди погибших сотрудники ФСО и один из стрелков.

Сейчас на Лубянке проведен штурм. Один нападавший уже ликвидирован, другой забаррикадировался на парковке и отстреливается оттуда. О третьем, на тот момент, ничего не сообщали.

Несколько секунд, как в ФСБ сделали заявление: подозреваемый в стрельбе на Лубянке нейтрализован. Его личность устанавливается.

Кроме того, сообщается о пострадавших в центре Москвы из-за стрельбы. Информация о жертвах инцидента поступает разная - по данным СМИ, убиты минимум 4 человека и пострадали еще пять.

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