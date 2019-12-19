В столице РФ произошло устрашающее ЧП - неизвестные открыли стрельбу
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на новостные российские ресурсы. В центре Москвы "строчат" автоматные очередя. Люди в панике, район охватил хаос.
Стрельба произошла на небезызвестной Лубянке. Мужчина с автоматом забаррикадировался в здании и отстреливается оттуда.
По предварительным данным, в результате перестрелки, убиты три сотрудника ФСО. В общем, сообщается уже о четырех трупах.
Брежнева превратилась в рыжую бестию в откровенном наряде, звезду не узнали: "Новая Йовович"
Бывшая жена и дети Потапа попали в беду, страшные подробности: "это перешло все границы"
Лорак обтянулась в латексный костюм и поразила видом: "Зачем косить под MARUV?"
Ротару после возвращения в Россию странно себя повела: "отказалась от..."
Примечательно, что посетительницы кафе напротив отделения полиции наблюдали за стрельбой на Лубянке, и при этом громко смеялись, да и вообще были спокойны.
По оперативным данным, всего нападавших было трое. Один из них отстреливался долго. Спецназ прибыл к месту стрельбы на Лубянке и силовики инструктируют спецназ. По их словам, один их нападавших одет в форму, у него автомат, передает «Медиазона»:
«Двое сотрудников силовых ведомств ранены при стрельбе в центре Москвы возле здания ФСБ». В городе введён план «Сирена».
Уточняется также, что среди погибших сотрудники ФСО и один из стрелков.
Сейчас на Лубянке проведен штурм. Один нападавший уже ликвидирован, другой забаррикадировался на парковке и отстреливается оттуда. О третьем, на тот момент, ничего не сообщали.
Несколько секунд, как в ФСБ сделали заявление: подозреваемый в стрельбе на Лубянке нейтрализован. Его личность устанавливается.
Кроме того, сообщается о пострадавших в центре Москвы из-за стрельбы. Информация о жертвах инцидента поступает разная - по данным СМИ, убиты минимум 4 человека и пострадали еще пять.
Напомним, бойней закончился футбольный матч, на поле начался хаос: в сети появилось видео
Ранее Politeka писала, что в центре Киева убили ребенка в автомобиле депутата
Также Politeka сообщала, что огонь открыли в центре Киева, убит ребенок