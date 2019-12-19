В четверг, 19 декабря, в сети появились кадры передвижения двух бронетранспортеров на киевской трассе

Как передает Politeka.net, кадры опубликовали в телеграм-канале "Одесса Live".

"В направлении Киева едут 2 новеньких БТРа с сопровождением. Это киевская трасса, ещё Одесская область Ширяевский район", - говорится в сообщении телеграм-канала.

Напомним, эта неделя выдалась весьма жаркой для парламентариев. На этой неделе Аграрный комитет рассматривает поправки к скандальному земельному закону, а также решается вопрос законопроекта №2490-1 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг.

За последние несколько дней в столице произошли громкие события, связанные с протестами под стенами Рады. Так, 17 декабря, пока президент Владимир Зеленский находился с официальным визитом в Азербайджане, его оппоненты, представители БЮТ и ОПЗЖ блокировали трибуну. Снаружи в это время происходили столкновения между противниками принятия законо о рынке земли и силовиками.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в тот же день заявил о том, что депутаты получили от правоохранителей предупреждения о возможных нападениях на них в течение этой недел. Арахамия назвал происходящее "агрессивной фазой".

По мнению, политического аналитика Александра Кочеткова, протесты против открытия рынка земли– это выпуск пара, основные события еще впереди. По его словам, конфликты Нацкорпуса с полицией – некая репетиция того, что может происходить, если в следующую Нормандскую встречу попробуют протащить особый статус или что-то такое в изменениях в законодательство.

"Праворадикалы, которые не имеют ни единого голоса в Раде, переводят все на противостояние, и Зеленский об этом знал. Не случайно все так совпало – его отъезд и стычки под Верховной Радой. У украинских президентов так часто происходит, что они в поездке, а здесь, в Киеве, все начинается", - отметил Кочетков.

Напомним, бунт под Радой только начало, Киев ждет настоящая встряска: "как только Зеленский уедет..."

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