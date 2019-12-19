Емілі Ратаковськи абсолютно не соромиться демонструвати свої форми без білизни

Відома модель Емілі Ратаковськи, яка активно будує кар'єру в світі кіно, вирішила продемонструвати свою фігуру у всій красі

Як повідомляє Politeka.net, Емілі Ратаковськи прославилася завдяки своїй сторінці в Instagram, де вона не боялася демонструвати свою фігуру у відвертих вбраннях. Часом вона показувала свої принади без білизни, прикрившись капелюшком, руками або тонкою тканиною.

Не змогли пройти повз такої красуні імениті бренди, які почали пропонувати Емілі роботу. До всього іншого, останнім часом вона робить свої перші кроки в кіноіндустрії. Варто відзначити, що крім модельної і акторської кар'єри, дівчина є ідейним натхненником і власником власного бренду Inamorata.

На її сторінці в Instagram часто з'являються знімки на яких вона рекламує новинки свого бренду. Цього разу новий кадр був опублікований на офіційній сторінці бренду Inamorata в Instagram.

На знімку вона позує в костюмі тілесного відтінку, який складається з довгого піджака і спідниці, має високу талію. Свій образ модель вирішила доповнити сумочкою на тонкому ремінці і золотих прикрасах: масивних сережках, колечку і кольє. Волосся Емілі залишила в природних хвилях, спадаючих на плечі моделі. Макіяж виконаний в нюдовых відтінках.

Родзинкою модного луку є те, що модель вирішила не надягати нижньої білизни під піджак, тому користувачі мережі змогли розглянути повні груди красуні.

Коментатори вирішили залишити компліменти для сміливої моделі. Вони вихваляли її за красу і вибір наряду.

"Красива і супер сексі!", "Приголомшливо як зазвичай🔥🔥🔥", "Люблю цей костюм! 😍", "Таке неймовірне тіло 💯".

Варто відзначити, що це не вперше модель показує такі пікантні фото. В її блозі постійно з'являються такі пікантні фото.

Нагадаємо, Ратаковски похвалилася оголеними формами на фото з коханим.

Як повідомляла Politeka, Ратаковски з подружкою показали найсоковитіші місця в прозорій білизні.

Також Politeka писала, що Емілі Ратаковски повністю роздяглася і потрясла ідеальними формами.