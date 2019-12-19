Эмили Ратаковски совершенно не стесняется демонстрировать свои формы без белья

Известная модель Эмили Ратаковски, которая активно строит карьеру в мире кино, решила продемонстрировать свою фигуру во всей красе

Как сообщает Politeka.net, Эмили Ратаковски прославилась благодаря своей странице в Instagram, где она не боялась демонстрировать свою фигуру в откровенных нарядах. Порой она показывала свои прелести без белье, прикрывшись шляпкой, руками или тонкой тканью.

Не смогли пройти мимо такой красотки именитые бренды, которые начали предлагать Эмили работу. Ко всему прочему, в последнее время она делает свои первые шаги в киноиндустрии. Стоит отметить, что кроме модельной и актерской карьеры, девушка является идейным вдохновителем и владелицей собственного бренда Inamorata.

На ее странице в Instagram часто появляются снимки на которых она рекламирует новинки своего бренда. На этот раз новый кадр был опубликован на официальной странице бренда Inamorata в Instagram.

На снимке она позирует в костюме телесного оттенка, который состоит из длинного пиджака и юбки, имеющей высокую талию. Свой образ модель решила дополнить сумочкой на тонком ремешке и золотых украшениях: массивных сережках, колечке и колье. Волосы Эмили оставила в естественных волнах, спадающих на плечи модели. Макияж выполнен в нюдовых оттенках.

Изюминкой модного лука является то, что модель решила не надевать нижнего белья под пиджак, поэтому пользователи сети смогли рассмотреть полную грудбь красавицы.

Комментаторы решили оставить комплименты для смелой модели. Они восхваляли ее за красоту и выбор наряда.

"Красивая и супер секси!", "Потрясающие как обычно🔥🔥🔥", "Люблю этот костюм! 😍", "Такое невероятное тело 💯".

Стоит отметить, что она не в первый раз показывает фигуру без белья. В ее блоге постоянно появляются такие пикантные снимки.

Напомним, Ратаковски похвасталась обнаженными формами на фото с любимым.

Как сообщала Politeka, Ратаковски с подружкой показали самые сочные места в прозрачном белье.

Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски полностью разделась и потрясла идеальными формами.