Кайлі Дженнер порадувала своїх шанувальників новим знімком у відвертому вбранні

Як повідомляє Politeka.net, молодша сестра Кім Кардашьян - Кайлі Дженнер завжди знайде привід продемонструвати новий наряд і розкішні форми. Передплатники обожнюють її за щирість і відверті знімки. А тому просто засипають її компліментами і лайками.

22-річна американська модель, зірка реаліті-і бізнесвумен Кайлі Дженнер, частенько вибирає відверті наряди. Будь то наряд для повсякденного прогулянки або ж для світського рауда.

На цей раз красуня показала пікантний знімок у своїх сторіс. Щоб показати всю щирість свого нового вбрання їй навіть прийшло трохи допомогти собі рукою. Кайлии постала на знімку в чорному платті, особоенностью якого став гігантський розріз у зоні бікіні.

Такий спосіб допоміг моделі показати її стрункі ніжки у всій красі.

варто відзначити, що для такої сукні нижня білизна не передбачено, що і додало пікантності знімку.



Раніше зірка опуликовала знімок на якому позувала у шкіряних штанах, які підкреслили кожен вигин Кайлі, а також візуально зробили ноги довші. В додаток до них вона одягла темно-сіру толстовку.

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