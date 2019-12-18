Кайли Дженнер порадовала своих поклонников новым снимком в дерзком наряде

Как сообщает Politeka.net, младшая сестра Ким Кардашьян - Кайли Дженнер всегда найдет повод продемонстрировать новый наряд и роскошные формы. Подписчики обожают ее за непосредственность и откровенные снимки. А потому просто засыпают ее комплиментами и лайками.

22-летняя американская модель, звезда реалити и бизнесвумен Кайли Дженнер, частенько выбирает откровенные наряды. Будь то наряд для повседневной прогулки или же для светского рауда.

На этот раз красавица показала пикантный снимок в своих сторис. Чтобы показать всю откровенность своего нового наряда ей даже пришло немного помочь себе рукой. Кайлии предстала на снимке в черном платье, особоенностью которого стал гигантский разрез в зоне бикине.

Такой образ помог модели показать ее стройные ножки во всей красе.

Стоить отметить, что для такого платья нижнее белье не предусмотрено, что и добавило пикантности снимку.



Ранее звезда опуликовала снимок на котором позировала в кожаных брюках, которые подчеркнули каждый изгиб Кайли, а также визуально сделали ноги длинее. В дополнение к ним она надела темно-серую толстовку.

Напомним, что Ким Кардашьян затянула тугой корсет под мокрое платье и пожалела.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян показала аппетитные формы в крошечном бикини: «едва прикрывает».

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