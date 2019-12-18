"Це ви його вибрали"

Андрій Білецький і Давид Арахамія зчепилися під стінами Верховної Ради на тлі триваючого мітингу

Незадоволені українці продовжують протестувати під будівлею парламенту через земельну реформу. У мітингу бере активну участь «Національний корпус» під керівництвом Андрія Білецького. Вдень у середу, 18 грудня, до протестувальників вийшов голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. В результаті між ним і Билецким розв'язався спір.

Так, лідер «Нацкорпуса» звинуватив нардепа в розгону протестуючих за допомогою поліції, на що Арахамія заявив, що голова МВС Арсен Аваков впливає на «Національний корпус».

Білецький різко спростував ці звинувачення:

«Кожен з вас нацькував ментів!.. Це ваш міністр внутрішніх справ, це ви його вибрали», - підкреслив він.

У свою чергу, Арахамія заявив, що не має відношення до правоохоронців і додав:

«У тебе з Арсеном Борисовичем відносини в 10 разів краще, ніж у мене».

Білецький підкреслив, що не має ніякого відношення до голови МВС і назвав Арахамию «клоуном».

Також у ході перепалки лідер «Нацкорпуса» закликав «Слугу народу» організувати референдум, на якому українці зможуть вільно висловити свою думку з приводу земельної реформи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президенту України Володимиру Зеленському потрібно дотримуватися жорсткої політики і мати власний план, щоб вести країну вперед.

Про це в інтерв'ю Politeka On-line розповів лідер партії «Національний корпус» Андрій Білецький.

«Всі хочуть миру. Абсолютна більшість хоче єдиної країни. Але є, безумовно, різне бачення. Якщо говорити про владу - то сподіватися на те, що ти будеш посилати кожному різні месиджі, то так не вийде. Так могло вийти, але тільки на дуже короткий період часу. Потрібно брати для себе чітке рішення. Потрібно вести країну. Не плентатися за громадською думкою, а формувати її. Мати свій план як політичний діяч», - зазначив він.

Нагадаємо, Білецький попередив Зеленського про фатальну помилку.

Як повідомляла Politeka, Білецький терміново звернувся до українців через ситуацію на Донбасі.

Також Politeka писала, що Андрій Білецький розкрив правду про Золоте-4: «Люди без хліба, швидка не приїжджає…».