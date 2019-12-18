"Это вы его выбрали"

Андрей Билецкий и Давид Арахамия сцепились под стенами Верховной Рады на фоне продолжающегося митинга

Недовольные украинцы продолжают протестовать под зданием парламента из-за земельной реформы. В митинге активно участвует «Национальный корпус» под предводительством Андрея Билецкого. Днем в среду, 18 декабря, к протестующим вышел глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. В результате между ним и Билецким развязался спор.

Так, лидер «Нацкорпуса» обвинил нардепа в разгоне протестующих при помощи полиции, на что Арахамия заявил, что глава МВД Арсен Аваков оказывает влияние на «Национальный корпус».

Билецкий резко опроверг эти обвинения:

«Каждый из вас натравил ментов!.. Это ваш министр внутренних дел, это вы его выбрали», - подчеркнул он.

В свою очередь, Арахамия заявил, что не имеет отношения к правоохранителям и добавил:

«У тебя с Арсеном Борисовичем отношения в 10 раз лучше, чем у меня».

Билецкий подчеркнул, что не имеет никакого отношения к главе МВД и назвал Арахамию «клоуном».

Также в ходе перепалки лидер «Нацкорпуса» призвал «Слугу народа» организовать референдум, на котором украинцы смогут свободно выразить свое мнение по поводу земельной реформы.

Напомним, ранее мі писали о том, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно придерживаться жесткой политики и иметь собственный план, чтобы вести страну вперед.

Об этом в интервью Politeka On-line рассказал лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий.

«Все хотят мира. Абсолютное большинство хочет единой страны. Но есть, безусловно, разное видение. Если говорить про власть - то надеяться на то, что ты будешь отсылать каждому разные месседжы, то так не получится. Так могло получиться, но только на очень короткий период времени. Нужно принимать для себя четкое решение. Нужно вести страну. Не плестись за общественным мнением, а формировать ее. Иметь свой план как политический деятель», - отметил он.

Напомним, Билецкий предупредил Зеленского о фатальной ошибке.

Как сообщала Politeka, Билецкий срочно обратился к украинцам из-за ситуации на Донбассе.

Также Politeka писала, что Андрей Билецкий раскрыл правду о Золотом-4: «Люди без хлеба, скорая не приезжает…».