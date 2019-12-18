Знаменита на весь світ Кім Кардашьян блестнула фігурою на дні народження у чоловіка
Як пише Politeka.net, Кім Кардашьян є найвідомішою жінкою у світі. Вона зірка реаліті-шоу, актриса, фотомодель, дружина відомого репера Каньє Уеста, мати чотирьох дітей. Жінка прославилася в 2007 році, коли разом з членами своєї численної сім'ї почала зніматися в реаліті-шоу "Сімейство Кардашьян".
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Вже через три роки Кім заробила шість мільйонів доларів, ставши найбільш високооплачуваною зіркою реаліті-TV. Крім того, вона активно веде свою сторінку в Instagram, де на неї підписане 154 мільйона чоловік.
На новому фото світська левиця позує зі своїм чоловіком в довгій вузькій сукні зі шлейфом. Шикарний наряд Кім молочного кольору вдало підкреслює всі її форми і вигини.
Також Кім Кардашьян виглядає дуже чарівно зі свіжим макіяжем у нюдовых відтінках.
Нагадаємо, що диву Кім Кардашьян викрили у фотошопі одного з раніше опублікованих фото. Оригінальний кадр оприлюднило співтовариство @fakegirlsfvckya, що викриває фотошоп знаменитостей.
На сторінці можна побачити знімок, який Кардашьян раніше виклала у своєму акаунті. Другий же кадр показує нам, як Кім виглядала до обробки.
Також раніше Кім Кардашьян продемонструвала відвертий наряд, який обрала для прогулянки.
Топіки-корсети з глибоким декольте стали справжньою візитною карткою Кім. Вона обожнює носити цей предмет одягу, як у повсякденному житті, так і з'являтися в топіках на важливих зустрічах. Цей раз не став винятком, і дівчина одягла його під штани з шовкової тканини, що підкреслюють її пишні стегна.
Для завершення свого спокусливого образу Кардашьян вибрала об'ємну куртку кольору хакі, а також використовувала макіяж в нюдовых відтінках з акцентом на очах.
Нагадаємо, Кім Кардашьян затягнула тугий корсет під мокре плаття і пошкодувала.
Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян розкрила свій офіційний дохід в інтернеті: «купається в грошах».
Також Politeka писала, що Кім Кардашян показала, якою була без пластики і силікону.