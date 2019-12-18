49-річна британська супермодель Наомі Кемпбелл поділилася на своїй сторінці фотографією шестирічної давності

В кадрі з чергової фотосесії «чорна пантера» приміряла на себе образ хижачки. На ній леопардове боді, нарукавники йому в тон і такого ж кольору ботильйони.

Красуня продемонструвала ідеальну фігуру і довгі ноги. По знімку зовсім не скажеш, що їй на той момент вже 43 роки, вік, коли моделі давним-давно йдуть на пенсію.

Проте британська красуня продовжує доводити всім злостивцям, що час над нею не владний, раз у раз радуючи їх відвертими знімками.

Так, на «модний Оскар» в Королівський Альберт-хол модель прийшла в прозорій сукні від Олександра Маккуїна, яка зовсім не приховувала того, що Наомі вирішила обійтися без бюстгальтера. Всі пікантні частини тіла закривала розкішна вишивка зі стразами.

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Кемпбелл позує на тлі чорної стіни, дивлячись в камеру, тримаючи руки в кишенях штанів. Крім них, на голе тіло моделі надітий чорний блискучий le smoking з паєтками й атласними лацканами. З-під модного піджака видно частково оголені груди.

Образ Кемпбелл доповнено чорними гостроносими туфлями з металевою вставкою, масивною підвіскою у формі серця і чорним ременем.

Автором зйомки виступив відомий бельгійський фотограф Ентоні Ваккарелло (Anthony Vaccarello), який неодноразово знімав обкладинки модного журналу Vogue і покази нових колекцій Yves Saint Laurent.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл блиснула принадами на камеру.

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