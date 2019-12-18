49-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбэлл поделилась на своей странице фотографией шестилетней давности

В кадре с очередной фотосессии «черная пантера» примерила на себя образ хищницы. На ней леопардовое боди, нарукавники ему в тон и такого же цвета ботильоны.

Красотка продемонстрировала идеальную фигуру и длинные ноги. По снимку совершенно не скажешь, что ей на тот момент уже 43 года, возраст, когда модели давным-давно уходят на пенсию.

Однако британская красавица продолжает доказывать всем злопыхателям, что время над ней не властно, то и дело радуя их откровенными снимками.

Так, на «модный Оскар» в Королевский Альберт-холл модель пришла в прозрачном платье от Александра Маккуина, которое совершенно не скрывало того, что Наоми решила обойтись без бюстгальтера. Все пикантные части тела закрывала роскошная вышивка со стразами.

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Кэмпбелл позирует на фоне черной стены, глядя в камеру и держа руки в карманах брюк. Помимо них, на голое тело модели надет черный блестящий le smoking с пайетками и атласными лацканами. Из-под модного пиджака видна частично обнаженная грудь.

Образ Кэмпбелл дополнен черными остроносыми туфлями с металлической вставкой, массивной подвеской в форме сердца и черным ремнем.

Автором съемки выступил известный бельгийский фотограф Энтони Ваккарелло (Anthony Vaccarello), который неоднократно снимал обложки модного журнала Vogue и показы новых коллекций Yves Saint Laurent.

Напомним, Наоми Кэмпбелл сверкнула прелестями на камеру.

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