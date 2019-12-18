Для цього були створені всі умови

Однією з причин, по якій Росія незаконно анексувала Крим і почала агресію в Україні, став особливий статус Севастополя



Як передає Politeka.net таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив юрист-міжнародник, викладач Київського інституту міжнародних відносин і постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич.



За його словами, Україна не повинна мати міст, наділених особливим статусом, а завдяки особливому статусу Севастополя були створені умови, щоб там розмістити російську військову базу, використану для захоплення українських територій.

«Як раз наявність особливого статусу Севастополя фактично стало однією з причин окупації півострова в 2014 році. Фактично цей статус створив підстави для розміщення на території України військової бази іноземної держави, яка після цього використовувала цей факт для захоплення наших територій та розв'язання війни, міжнародного збройного конфлікту, окупації частини території нашої держави», - зазначив він.





Як повідомлялося раніше, крім зустрічі Володимира Зеленського з лідерами європейських країн – Еммануелем Макроном і Ангелою Меркель, а також переговорів з президентом РФ у Франції, України підтримало півсвіту - була прийнята нова резолюція ООН щодо окупованих Криму і Донбасу.

У понеділок, 9 грудня Генеральною асамблеєю ООН була прийнята нова резолюція – світове співтовариство закликало РФ вивести свої війська з окупованого Криму.

Міжнародним документом «Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (Україна), а також частин Чорного і Азовського морів» від Росії потрібно припинити тимчасову окупацію України.

Нагадаємо, в окупованому Криму припинили робити операції під наркозом.

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