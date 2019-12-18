Власники авто на єврономерах влаштували пікет під Офісом президента України в середу, 18 грудня

Активісти пояснили, що зібралися саме під ОП, оскільки днем раніше, 17 грудня, вони не отримали жодної відповіді від уряду, Верховної Ради та профільного комітету. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)

"Евробляхеры" збираються з двох сторін вулиці Банковій з боку Інститутської та Лютеранської.

Мітингувальники очікують, що 18 грудня Кабмін під час засідання розгляне законопроект 2342 щодо бюджетної розмитнення автомобілів.

Суть вимог "евробляхеров" полягає в лібералізації ставок розмитнення потриманих авто. Зараз розмитнення нового авто коштує 35-40% від його вартості, розмитнення вживаного обходиться 250-650% від його митної вартості. Протестувальники вимагають, щоб розмитнення будь-якого авто, незалежно від віку, обходилася в 35-40% від його вартості.

Активісти заявляють, що зараз Кабмін, апарат президента і комітету податкової та митної політики ВР не відповідають на звернення представників "евробляхеров". При цьому саме укладення уряду не вистачає для подальшого просування законопроектів 2342 і 2345 до його розгляду нардепами.

Наголошується, що саме цей висновок дозволить передати документ для розгляду профільним комітетом податкової та митної політики. Далі, комітет нібито зможе дати свою оцінку законопроекту.

«Евробляхеры» обіцяють не припиняти мітинг, поки Кабмін не дасть свій висновок і поки прем'єр-міністр Гончарук не виконає своїх обіцянок перед власниками "евроблях".

За їх словами, влада повинна прийняти законопроект, як і обіцяла, адже в іншому випадку деякі українці, які мають "евробляхи", отримають під новий рік шалені штрафи у 170 тисяч гривень.

Збираємося біля Офісу ПреЗЕдента, вул. Банкова Gepostet von Авто Евро Сила am Dienstag, 17. Dezember 2019

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