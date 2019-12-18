Собственники авто на еврономерах устроили пикет под Офисом президента Украины в среду, 18 декабря

Активисты пояснили, что собрались именно под ОП, поскольку днем ранее, 17 декабря, они не получили никаких ответов от правительства, Верховной Рады и профильного комитета. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

"Евробляхеры" собираются с двух сторон улицы Банковой со стороны Институтской и Лютеранской.

Митингующие ожидают, что 18 декабря Кабмин во время заседания рассмотрит законопроект 2342 относительно бюджетной растаможки автомобилей.

Суть требований "евробляхеров" заключается в либерализации ставок растаможки подержанных авто. Сейчас растаможка нового авто стоит 35-40% от его стоимости, растаможка подержанного обходится 250-650% от его таможенной стоимости. Протестующие требуют, чтобы растаможка любого авто, независимо от возраста, обходилась в 35-40% от его стоимости.

Активисты заявляют, что сейчас Кабмин, аппарат президента и комитет налоговой и таможенной политики ВР не отвечают на обращения представителей "евробляхеров". При этом именно заключения правительства не хватает для дальнейшего продвижения законопроектов 2342 и 2345 до его рассмотрения нардепами.

Отмечается, что именно это заключение позволит передать документ для рассмотрения профильным комитетом налоговой и таможенной политики. Далее, комитет якобы сможет дать свою оценку законопроекту.

«Евробляхеры» грозятся не прекращать митинг, пока Кабмин не даст свое заключение и пока премьер-министр Гончарук не выполнит своих обещаний перед владельцами "евроблях".

По их словам, власть должна принять законопроект, как и обещала, ведь в противном случае некоторые украинцы, которые имеют "евробляхи", получат под новый год бешеные штрафы в 170 тысяч гривен.

Збираємося біля Офісу ПреЗЕдента, вул. Банкова Gepostet von Авто Евро Сила am Dienstag, 17. Dezember 2019

Напомним, у Зеленского решили судьбу «евроблях», жизнь украинцев сильно изменится: «Возьмем по полной».

Как сообщала Politeka, владельцам «евроблях» грозят стотысячные штрафы: за что придется заплатить.

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