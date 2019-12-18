Слуги народу пішли на крайнощі у Верховній Раді

Про це пише Politeka.net.

Повідомляється, що інцидент стався в Парламенті сьогодні вранці, 18 грудня.

Зокрема, представники президентської фракції "Слуга народу" вирішили заблокувати доступ до трибуни і президії Верховної Ради.

У своєму Telegram-каналі нардеп Олексій Гончаренко зауважив, що ранкове засідання Парламенту почалося з затримкою.

На скріншотах видно, як нардепи перекрили проходи для своїх колег до трибуни ВР, але ніяких бійок не було.

Певно, що спроба блокування трибуни і президії пов'язано з черговим розглядом земельної реформи, в рамках якої Верховна Рада планує у другому читанні розглянути скасування мораторая на продаж землі.

Варто відзначити, що під будівлею Парламенту відновлюється мітинг. На місце вже стягують додаткові сили Нацполіції, щоб не допустити масових зіткнень.

Раніше ми повідомляли про масштабний бунт, який підняв на вуха весь Київ. Як відомо, вчора, 17 грудня, під Радою почалися масові акції протесту.

Тисячі українців вийшли під будівлю Парламенту і вимагали від нардепів продовжити мораторій на продаж землі і спростити легалізацію євроблях в Україні.

Під час акцій протесту мітингувальники почали кидати в правоохоронців каміння і палиці, через що силовики були змушені застосувати сльозогінний газ та інші спецзасоби.

У результаті мітинг під Верховною Радою переріс у справжню бійку, в ході якої постраждали 17 правоохоронців і двоє протестувальників.

За фактом безладів у центрі Києва було відкрито провадження, зараз поліція готує підозри трьом особам.

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