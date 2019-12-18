Слуги народа пошли на крайний шаг в Верховной Раде

Об этом пишет Politeka.net.

Сообщается, что инцидент случился в Парламенте сегодня утром, 18 декабря.

В частности, представители президентской фракции "Слуга народа" решили заблокировать доступ к трибуне и президиуму Верховной Рады.

В своем Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко заметил, что утреннее заседание Парламента началось с задержкой.

На скриншотах видно, как нардепы перекрыли проходы для своих коллег к трибуне ВР, но никаких потасовок пока не было.

Вероятно, что попытка блокировки трибуны и президиума связано с очередным рассмотрением земельной реформы, в рамках которой Верховная Рада планирует во втором чтении рассмотреть отмену мораторая на продажу земли.

Стоит отметить, что под зданием Парламента возобновляется митинг. На место уже стягивают дополнительные силы Нацполиции, чтобы не допустить массовых столкновений.

Ранее мы сообщали о масштабном бунте, который поднял на уши весь Киев. Как известно, вчера, 17 декабря, под Радой начались массовые акции протеста.

Тысячи украинцев вышли под здание Парламента и требовали от нардепов продлить мораторий на продажу земли и упростить легализацию евроблях в Украине.

Во время акций протеста митингующие стали кидать в правоохранителей камни и палки, из-за чего силовики были вынуждены применить слезоточивый газ и другие спецсредства.

В результате митинг под Верховной Радой перерос в настоящую драку, в ходе которой пострадали 17 правоохранителей и двое протестующих.

По факту беспорядков в центре Киева были открыты производства, сейчас полиция готовит подозрения трем лицам.

Напомним, автозаки стянули под окна Зеленского, ситуация в Киеве накаляется.

Как сообщала Politeka, в Киеве разгорелся новый «Антимайдан», кадры скандального протеста.

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