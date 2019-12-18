Популярна зірка реаліті-шоу Хлое Карашьян вміє залучати і епатувати публіку відвертими нарядами

35-річна Хлое Кардашьян, як і її сестри прославилася зйомками в сімейному реаліті-шоу, яке виходило на американському телебаченні. Тепер вона модель, світська левиця, бізнесвумен. Хлое, як і її сестра Кім Кардашьян зібрала величезну аудиторію в Instagram, яку часто радує новими фото і відео із своєї творчої та особистому житті, пише Politeka

На новому фото знаменитість попозувала в ліжку в червоній піжамі і з яскравим макіяжем на обличчі. Хлое кокетливо прилягла на подушку, підставивши руку під голову. Очевидно зірка вирішила не псувати стильну укладку, яка була на ній.

Така публікація не залишилася без уваги шанувальників сестрички Кардашьян. Фанати кинулися обговорювати фотографію моделі і засипати її компліментами і побажань у коментарях до фото.

Раніше ми писали, рідна сестра світської левиці Кім Кардашьян Хлої нещодавно вперше стала мамою. Тепер знаменитість нічого не шкодує для малятка і витрачає тисячі доларів на різні непотрібні речі.

Нещодавно стало відомо, що Хлої Кардашян для своєї дочки Тру купила розкішну дитяче ліжечко, за яку довелося викласти 1100 доларів. Таку раніше придбали Ештон Катчер і Міла Куніс для своїх дітей. Крім цього Хлої продовжує витрачати тисячі доларів для дитячої кімнати дочки, проте не всі потрібні Тру.

Нагадаємо, гаряча сестра Кардашьян приміряла вбрання хижачки: мурашки по шкірі від таких форм

Як повідомляла Politeka, Кардашьян розкрила свій офіційний дохід в інтернеті: «купається в грошах».

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