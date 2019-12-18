Популярная звезда реалити-шоу Хлое Карашьян умеет привлекать и эпатировать публику откровенными нарядами

35-летняя Хлое Кардашьян, как и ее сестры прославилась съемками в семейном реалити-шоу, которое выходило на американском телевидении. Теперь она модель, светская львица, бизнесвумен. Хлое, как и ее сестра Ким Кардашьян собрала огромную аудиторию в Instagram, которую часто радует новыми фото и видео из своей творческой и личной жизни, пишет Politeka

На новом фото знаменитость попозировала в постели в красной пижаме и с ярким макияжем на лице. Хлое кокетливо прилегла на подушку, подставив руку под голову. Очевидно звезда решила не портить стильную укладку, которая была на ней.

Такая публикация не осталась без внимания поклонников сестрички Кардашьян. Фанаты кинулись обсуждать фотографию модели и засыпать ее комплиментами и пожеланиями в комментариях к фото.

Ранее мы писали, родная сестра светской львицы Ким Кардашьян Хлои совсем недавно впервые стала мамой. Теперь знаменитость ничего не жалеет для малышки и тратит тысячи долларов на разные ненужные вещи.

Недавно стало известно, что Хлои Кардашьян для своей дочери Тру купила роскошную детскую кроватку, за которую пришлось выложить 1100 долларов. Такую ранее приобрели Эштон Катчер и Мила Кунис для своих детей. Помимо этого Хлои продолжает тратить тысячи долларов для детской комнаты дочери, однако не все нужны Тру.

Напомним, горячая сестра Кардашьян примерила наряд хищницы: мурашки по коже от таких форм

Как сообщала Politeka, Кардашьян раскрыла свой официальный доход в интернете: «купается в деньгах».

Также Politeka писала, что Сестра Кардашьян показала, какой была без пластики и силикона