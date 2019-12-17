Британку Демі Роуз по праву називають "новою Кардашьян", адже її пишні форми з легкістю можуть позмагатися з апетитними принадами американської зірки
Як повідомляє Politeka.net, Демі Роуз не можна назвати класичною топ-моделлю: її параметри далекі від загальноприйнятих 90-60-90, так і зріст дівчини аж ніяк не 180 сантиметрів.
Демі володарка пишних форм і тонкої талії, крім того, дівчина дуже низенька, але це зовсім не завадило їй домогтися грандіозних успіхів у модельній кар'єрі. Крім того вона дуже популярна в мережі Instagram, де за її життям спостерігають мільйони підписників.
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У своєму блозі Instagram в Stories вона опублікувала кілька світлин на яких у різних ракурсах демонструє пишну фігуру. На жаль численні користувачі мережі не мають можливість прокоментувати пікантні кадри.
На знімках незвичайна модель позує в топіку, який ледь утримує її неосяжні принади, які норовять вирватися з-під чорної тканини наряду. Її образ доповнили штани кольору хакі, прикрашені пояском в тон.
Нова Кардашьян позує перед люстерком, рукою вона тримається за умивальник, схиливши голову набік.
На обличчі вечірній макіяж з акцентом на миндальні очі фітнес-моделі. Темне волосся Демі Роуз покладене в високу зачіску і завите в легкі хвилі. У підписі до знімків дівчина зазначила дату і час зйомки.
Нагадаємо, нова Кардашьян прогнулася і засвітила зайве на камеру.
Як повідомляла Politeka, нова Кардашьян показала на камеру все, чим нагородила її природа.
Також Politeka писала, що нова Кардашьян виставила напоказ соковите тіло у прозорій сітці.