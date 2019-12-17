Британку Деми Роуз по праву называют "новой Кардашьян", ведь ее пышные формы с легкостью могут посоперничать с аппетитными прелестями американской звезды

Как сообщает Politeka.net, Деми Роуз нельзя назвать классической топ-моделью: ее параметры далеки от общепринятых 90-60-90, да и рост девушки отнюдь не 180 сантиметров.

Деми обладательница пышных форм и тонкой талии, кроме того, девушка очень низенькая, но это совсем не помешало ей добиться грандиозных успехов в модельной карьере. Кроме того она очень популярна в сети Instagram, где за ее жизнью наблюдают миллионы подписчиков.

В своем блоге Instagram в Stories она опубликовала несколько снимком на которых в разных ракурсах демонстрирует пышную фигуру. К сожалению многочисленные пользователи сети не имеют возможность прокомментировать пикантные кадры.

На снимках необычная модель позирует в топике, который едва удерживает ее необъятные прелести, норовящие вырваться из-под черной ткани наряда. Ее образ дополнили штаны цвета хаки, украшенные пояском в тон.

Новая Кардашьян позирует перед зеркалом, рукой она держится за умывальник, склонив голову набок.

На лице вечерний макияж, с акцентом на миндалевидные глаза фитнес-модели. Темные волосы Деми Роуз уложены в высокую прическу и завиты в легкие волны. В подписи к снимкам девушка отметила дату и время сьемки.

Напомним, новая Кардашьян прогнулась и засветила лишнее на камеру.

Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что новая Кардашьян выставила напоказ сочное тело в прозрачной сетке.