Пенсії в Україні можуть значно підвищитися у 2020 році

Якщо депутати Верховної Ради приймуть новий законопроект, то пенсії в Україні у 2020 році зростуть у двічі, про це повідомляє Politeka.net.

Мова в законі йде про збільшення мінімальної ставки пенсії, яка виплачується по досягненні пенсійного віку.

Законопроект № 2575 зареєстрований у Раді 12 грудня 2019 року. Він передбачає внесення змін до статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Ця стаття передбачає, що по досягненні 65 років у чоловіків і 60-ти жінок (з 2021 року) при наявності 35 і 30 років страхового стажу, їм нараховується мінімум, який дорівнює прожитковому мінімуму в Україні. Інші надбавки вже вираховуються індивідуально і залежать від стажу і інших факторів.

У пояснювальній записці до законопроекту № 2575 йдеться, що мінімальна пенсія в 1638 гривні не може задовольнити реальну потребу людини похилого віку в ліках, їжі, оплаті комунальних послуг.

Якщо законопроект буде прийнятий, то вже з 1 червня 2020 року мінімум для пенсіонерів за віком становитиме подвоєний розмір мінімальної пенсії після 1 грудня 2019 року (1638 грн) - 3276 гривень.

Раніше ми розповідали про те, що українці зможуть вийти на довгоочікувану пенсію в 50 років. Жінки, які виховували дітей-інвалідів до 6 років зможуть достроково вийти на заслужений відпочинок.

Обов'язковою умовою для цього є наявність 15-річного трудового стажу. До числа дітей з інвалідністю з дитинства належать підлітки з інвалідністю у віці до 16 років.

При цьому в пенсійному фонді зазначили, підтвердити, що мати виховувала дитину до зазначеного віку, можна на підставі свідоцтва про народження чи паспорта дитини.

«Якщо дитину визнано дитиною з інвалідністю, по досягненню 6 років надається висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що дитина мала медичні показання для визнання її дитиною з інвалідністю до досягнення зазначеного віку», - уточнили в Пенсійному фонді.

Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.

Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат

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