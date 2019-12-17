Пенсии в Украине могут значительно повыситься в 2020 году

Если депутаты Верховной Рады примут новый законопроект, то пенсии в Украине в 2020 году возрастут в два раза, об этом сообщает Politeka.net.

Речь в законе идет об увеличении минимальной ставки пенсии, которая выплачивается по достижении пенсионного возраста.

Законопроект № 2575 зарегистрирован в Раде 12 декабря 2019 года. Он предусматривает внесение изменений в статью 28 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Эта статья предусматривает, что по достижении 65 лет у мужчин и 60-ти женщин (с 2021 года) при наличии 35 и 30 лет страхового стажа, им начисляется минимум, равный прожиточному минимуму в Украине. Другие надбавки уже рассчитываются индивидуально и зависят от стажа и других факторов.

В пояснительной записке к законопроекту № 2575 говорится, что минимальная пенсия в 1638 гривны не может удовлетворить реальную потребность пожилого человека в лекарствах, еде, оплате коммунальных услуг.

Если законопроект будет принят, то уже с 1 июня 2020 года минимум для пенсионеров по возрасту будет составлять удвоенный размер минимальной пенсии после 1 декабря 2019 года (1638 грн) - 3276 гривен.

Ранее мы рассказывали о том, что украинцы смогут выйти на долгожданную пенсию в 50 лет. Женщины, которые воспитывали детей-инвалидов до 6 лет смогут досрочно выйти на заслуженный отдых.

Обязательным условием для этого является наличие 15-летнего трудового стажа. К числу детей с инвалидностью с детства относятся подростки с инвалидностью в возрасте до 16 лет.

При этом в пенсионном фонде отметили, подтвердить, что мать воспитывала ребенка до указанного возраста, можно на основании свидетельства о рождении или паспорта ребенка.

«Если ребенок признан ребенком с инвалидностью, по достижению 6 лет предоставляется заключение врачебно-консультационной комиссии о том, что ребенок имел медицинские показания для признания его ребенком с инвалидностью до достижения указанного возраста», - уточнили в Пенсионном фонде.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

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