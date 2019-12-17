Відома на весь світ американська зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян обожнює демонструвати своє тіло в різних вбраннях, які підкреслюють її форми

Як пише Politeka.net, 37-річна актриса, фотомодель, світська левиця, бізнесвумен і дружина відомого репера Каньє Уеста, Кім Кардашьян отримала широку відомо в 2007 році. Тоді вона разом з членами своєї численної сім'ї почала зніматися в реаліті-шоу про них же самих.

Вже через три роки Кім заробила шість мільйонів доларів, ставши найбільш високооплачуваною зіркою реаліті-TV. Крім того, вона активно веде свою сторінку в Instagram, де на неї підписане 154 мільйона чоловік.

В цей раз вона опублікувала нове фото, на якому позує в комбінезоні блакитного кольору з широкими штанами і босоніж. Вбрання підкреслює всі опуклості знаменитості – пишні стегна, великі груди і тонку талію. Волосся Кім зібрані у хвіст.

Шанувальники не пройшли повз і почали активно обговорювати нову публікацію зірки.

Нагадаємо, що диву Кім Кардашьян викрили у фотошопі одного з раніше опублікованих фото. Оригінальний кадр оприлюднило співтовариство @fakegirlsfvckya, що викриває фотошоп знаменитостей.

На сторінці можна побачити знімок, який Кардашьян раніше виклала у своєму акаунті. Другий же кадр показує нам, як Кім виглядала до обробки.

Також раніше Кім Кардашьян продемонструвала відвертий наряд, який обрала для прогулянки.

Топіки-корсети з глибоким декольте стали справжньою візитною карткою Кім. Вона обожнює носити цей предмет одягу, як у повсякденному житті, так і з'являтися в топіках на важливих зустрічах. Цей раз не став винятком, і дівчина одягла його під штани з шовкової тканини, що підкреслюють її пишні стегна.

Для завершення свого спокусливого образу Кардашьян вибрала об'ємну куртку кольору хакі, а також використовувала макіяж в нюдовых відтінках з акцентом на очах.

Нагадаємо, Кім Кардашьян затягнула тугий корсет під мокре плаття і пошкодувала.

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян розкрила свій офіційний дохід в інтернеті: «купається в грошах».

Також Politeka писала, що Кім Кардашян показала, якою була без пластики і силікону.