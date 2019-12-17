Знаменита модель і актриса Емілі Ратаковськи продемонструвала новинку власного бренду Inamorata, забувши при цьому надіти бюстгальтер

Як повідомляє Politeka.net, Емілі Ратаковськи прославилася завдяки своїй сторінці в Instagram, де вона не боялася демонструвати свою фігуру у відвертих вбраннях. Часом вона показувала свої принади без білизни, прикрившись капелюшком, руками або тонкою тканиною.

Після цього на неї звернули увагу імениті модельні будинки, які запросили її на роботу. Зовсім нещодавно дівчина почала пробувати свої сили в кіноіндустрії.

Крім того вона є ідейним натхненником і власником власного бренду Inamorata.

Нещодавно представила модель нову колекцію власного бренду Inamorata. Вона показала шанувальникам колекцію костюмів, які складаються з довгого піджака і спідниці-міні з високою посадкою. Вони були показані на офіційному сайті бренду, їх ціна $135.00.

Як зазвичай Емілі вирішила прорекламувати костюми сама. Відео, де дівчина демонструє обновку з'явилося на офіційній сторінці бренду в мережі Instagram.

Піджак кольору-camel вона одягла на голе тіло, а тому її пишні груди і бездоганний прес стали надбанням громадськості. Такий образ красуня пропонує доповнювати сумочками-клатчем і золотими ланцюжками. Крім того вона не сумнівається, що під такий костюм можна одягнути босоніжки або білі кросівки.

Користувачі мережі у коментарях до відео охрестили Емілі красунею, королевою і богинею. А також додали, що обов'язково приміряють новинки.

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