Знаменитая модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски продемонстрировала новинку собственного бренда Inamorata, забыв при этом надеть бюстгальтер

Как сообщает Politeka.net, Эмили Ратаковски прославилась благодаря своей странице в Instagram, где она не боялась демонстрировать свою фигуру в откровенных нарядах. Порой она показывала свои прелести без белье, прикрывшись шляпкой, руками или тонкой тканью.

После этого на нее обратили внимание именитые модельные дома, которые пригласили ее на работу. Совсем недавно девушка начала пробовать свои силы в киноиндустрии.

Кроме того она является идейным вдохновителем и владелицей собственного бренда Inamorata.

Недавно модель представила новую коллекцию собственного бренда Inamorata. Она показала поклонникам коллекцию костюмов, которые состоят из длинного пиджака и юбки-мини с высокой посадкой. Они были показаны на официальном сайте бренда, их цена $135.00.

Как обычно Эмили решила прорекламировать костюмы сама. Видео, где девушка демонстрирует обновку появилось на официальной странице бренда в сети Instagram.

Пиджак цвета-camel она надела на голое тело, а потому ее пышная грудь и безупречный пресс стали достоянием общественности. Такой образ красавица предлагает дополнять сумочками-клатчами и золотыми цепочками. Кроме того она не сомневается, что под такой костюм можно надеть утонченные босоножки или белые кросовки.

Пользователи сети в комментариях к видео окрестили Эмили красоткой, королевой и богиней. А также добавили, что обязательно примерят новинки.

Напомним, Ратаковски похвасталась обнаженными формами на фото с любимым.

Как сообщала Politeka, Ратаковски с подружкой показали самые сочные места в прозрачном белье.

Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски полностью разделась и потрясла идеальными формами.