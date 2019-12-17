Китай несподівано прийшов на допомогу Олександру Лукашенко

Як передає Politeka.net , таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив політолог та соціолог Віктор Небоженко.



За його словами президента РФ спіткала невдача після "Нормандської зустрічі" і зупинки будівництва "Північного потоку", а нова неприємність прийшла не з Заходу, а зі Сходу.

"Мало того, що Україна не хоче підписувати кабальний і невигідний газовий договір з Росією і не боїться військової загрози вторгнення на Донбасі, тепер і президент Білорусі Лукашенко, який обіцяв 20 грудня зробити Путіну "новорічний подарунок" - здати свою країну в оренду Кремлю, встиг отримати від Китаю рятувальний круг", - пише експерт.

За його словами, терміновий кредит в 500 млн доларів, що Білорусь отримала від Китаю руйнує всі плани Путіна на «поглинання» Білорусі. Також він підкреслив, що Лукашенко отримав серйозну захист від Кремля.

"Тепер Путін, до 20 грудня, втрачає потужний важіль шантажу на президента Лукашенка у вигляді загрози перевороту в Мінську і змушений буде або тимчасово відступити або йти на компроміси з білоруським президентом. Москві доведеться домовлятися про долю Білорусії з Пекіном або кидатися в чергову авантюру в центрі Європи", - підсумував політолог.

Раніше опозиційний політик, екс-депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов у інтерв'ю для Politeka on-line заявив, що об ' єднання Білорусі та Росії в єдину державу - неминуче, а для Володимира Путіна в цій угоді існує лише єдиний принциповий момент.

"Він не може собі дозволити, щоб Лукашенко з ним конкурував на виборах глави "Об'єднаної держави", тому що це єдина людина, якій ось зараз Путін може програти ці вибори", - заявив Пономарьов.

Нагадаємо, Лукашенко зробив різкий випад на адресу Росії, такого Путін не очікував

А ще Politeka писала, що Путін хоче захопити Білорусь до 2024 року: розкрито план Кремля

Також Politeka повідомляла, що Лукашенко надав Білорусі території РФ, Путіну таке не сподобається