Китай неожиданно пришел на помощь Александру Лукашенко от России

Как передает Politeka.net , такое мнение на своей страничке в Facebook выразил политолог и социолог Виктор Небоженко.



По его словам президента РФ постигла неудача после "Нормандской встречи" и остановки строительства "Северного потока", а новая неприятность пришла не с Запада, а с Востока.

"Мало того, что Украина не хочет подписывать кабальный и невыгодный газовый договор с Россией и не боится военной угрозы вторжения на Донбассе, теперь и президент Белоруссии Лукашенко, обещавший 20 декабря сделать Путину "новогодний подарок" - сдать свою страну в аренду Кремлю, успел получить от Китая спасательный круг", - пишет эксперт.

По его словам, срочный кредит в 500 млн долларов, который получила Беларусь от Китая рушит все планы Путина на «поглощение» Беларуси. Также он подчеркнул, что Лукашенко получил серьезную защиту от Кремля.

"Теперь Путин, к 20 декабря, теряет мощный рычаг шантажа на президента Лукашенко в виде угрозы переворота в Минске и вынужден будет, либо временно отступить или идти на компромиссы с белорусским президентом. Москве придется договариваться о судьбе Белоруссии с Пекином или бросаться в очередную авантюру в центре Европы", - заключил политолог.

Ранее оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев в интервью для Politeka on-line заявил, что объеденение Беларуси и России в единое государство - неизбежно, а для Владимира Путина в этой сделке существует лишь единственный принципиальный момент.

"Он не может себе позволить, чтобы Лукашенко с ним конкурировал на выборах главы "Объединенного государства", потому что это единственный человек, которому вот сейчас Путин может проиграть эти самые выборы", - заявил Пономарев.

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