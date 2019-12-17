Пишнотіла модель Демі Роуз, яка отримала прізвисько «нової Кардашьян», поділилася з шанувальниками новим пікантним кадром

Як повідомляє Politeka.net, Демі володарка видатних форм і тонкої талії.

Відомо, що зростання дівчата всього 157 см, але це зовсім не завадило їй домогтися грандіозних успіхів у модельній кар'єрі. Крім того вона дуже популярна в мережі Instagram, де на її сторінку вже підписані більше 10 мільйонів чоловік.

Кожен новий знімок красуні викликає масу захоплених коментарів і компліментів.

На цей раз спокусниця Демі красується на ліжку в дуже відвертому вбранні. На ній був одягнений топ чорного кольору, який практично не приховує її великі груди. Волосся моделі завите дрібними кучериками а на обличчі – досить яскравий макіяж.

Незважаючи на неідеальні параметри для модельного бізнесу, Роуз запрошують зніматися відомі журнали: «For Him Magazine» і «Nuts».

Також повідомлялося, що Демі Роуз показала чергове своє звабливе студійне фото. Так на новому знімку Демі Роуз красується в одних трусах - гору білизни знаменитість вирішила не надягати, при цьому вона лежить практично повністю роздягнена, а її тіло обтягує напівпрозора сітка.

Користувачі вибухнули суцільними компліментами на адресу артистки - пишуть, що вона неймовірно приваблива дама і більш того, мрія багатьох чоловіків.

Нагадаємо, нова Кардашьян прогнулася і засвітила зайве на камеру.

Як повідомляла Politeka, нова Кардашьян показала на камеру все, чим нагородила її природа.

Також Politeka писала, що нова Кардашьян виставила напоказ соковите тіло прозорої сітки.